Romain Grosjean et Kevin Magnussen resteront-ils chez Haas l’an prochain ? L’écurie américaine aura-t-elle même le loisir de choisir sa propre paire de pilotes l’an prochain ?

En effet, Antonio Giovinazzi et Charles Leclerc sont tous les deux des protégés de la Scuderia, et l’écurie italienne pourrait bien imposer l’un ou l’autre pilote l’an prochain, étant donné l’étroitesse des liens qui l’unissent à Haas.

Günther Steiner, le directeur de l’écurie, nie pourtant fermement que Haas sera contrainte dans son choix par Ferrari lorsqu’on lui pose la question.

« Nous allons attendre quelques courses encore, mais nous avons le contrôle sur le choix de nos pilotes. »

Romain Grosjean a actuellement une option pour l’an prochain, tandis que Kevin Magnussen est sous contrat jusqu’à la fin de la saison 2018. Günther Steiner nous l’avait confirmé lors d’une interview exclusive en Autriche et il ne voit pas de raisons de les remplacer.

« Avec nos pilotes actuels, nous ne pourrions pas avoir fait ce que nous avons réalisé cette année. Romain est parfois critiqué pour le feedback qu’il donne à l’équipe, mais nous sommes d’accord avec cela, parce que cela nous aide à grandir comme équipe. Et du moment que ça ne devient pas personnel… Par-dessus le marché, nous avons maintenant Kevin, et pour le moment, il a bien progressé. L’équipe est plus mature, et les pilotes y sont pour beaucoup. »