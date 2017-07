La FIA et les motoristes semblaient être en accord concernant les règles des moteurs de 2021 : plus de bruit, plus de puissance, moins de coûts.

Et pour réduire les coûts, la seule solution est de simplifier la partie hybride. Ce qui pourrait réjouir une équipe comme Ferrari, qui était déjà opposée à la perte du V8 après avoir dû dire non aux V12 et V10 dans le passé.

Sergio Marchionne prend une position très différente pourtant de celle de la Scuderia de l’époque de Montezemolo : pour Ferrari, la technicité des moteurs doit rester !

"Passer au double turbo et se priver d’un des moteurs électriques (celui du MGU-H) ? Je suis opposé à cela," lance le président de Ferrari.

"Je l’ai dit à Liberty Media dimanche matin à Spielberg : je crois que recréer un moteur qui bride le développement technologique est une erreur."

"Soit nous faisons quelque chose d’intelligent et de constant avec le développement, soit nous nous passerons d’un changement. Ces solutions trop faciles que j’ai pu entendre, comme enlever des parties du système hybride ou même revenir à des moteurs V12 atmo... ce sont des solutions du passé."

"La Formule 1 doit clairement se tourner vers l’avenir," ajoute Marchionne.