Mika Salo, le compatriote de Kimi Raikkonen, pense lui aussi que la prolongation du contrat de Kimi Raikkonen chez Ferrari n’est qu’un préalable aux discussions que vont mener Sebastian Vettel et la Scuderia.

Le pilote allemand a été très clair avant la pause estivale : son équipier préféré c’est Kimi Raikkonen. Les deux hommes s’entendent parfaitement et le maintien du Finlandais en place pour une année de plus devrait permettre de faciliter les négociations entre Vettel et Ferrari.

"Cette nouvelle était attendue," explique l’ancien pilote de F1, qui a couru pour Ferrari il y a presque 20 ans.

"Ferrari n’avait pas de meilleure option. Et Kimi n’aurait pas accepté de continuer s’il ne croyait pas qu’il avait toujours les performances nécessaires."

"Et pour Vettel non plus il n’y a pas de meilleure place possible. Je crois que le fait que Raikkonen reste est l’une de ses demandes. De toute façon, ils forment un bon duo."

Salo n’exclut pas de voir Raikkonen dans la course au titre l’an prochain.

"J’espère qu’il sera bien présent dès le début de saison. Ces dernières années, pour certaines raisons, les monoplaces de Ferrari n’étaient pas géniales pour lui en début d’année, avant que ça ne s’améliore ensuite. S’il peut être à l’aise tout de suite, Kimi a les capacités pour surprendre."