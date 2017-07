La FIA a présenté un dessin du projet de protection de la tête des pilotes, le shield, qui est une version modifiée de l’aéroscreen testé l’an dernier par Red Bull, et il avait été décidé que Ferrari s’occuperait de son premier essai. C’est précisément Sebastian Vettel qui l’essaiera lors des premiers essais libres, après validation du premier prototype par la FIA.

Le bouclier testé ce week-end est censé "amener une protection suffisante face aux débris tout en assurant une vue non restreinte. Une éventuelle variation de l’angle a été développée et la FIA travaille avec les équipes de Formule 1 pour définir cet angle" assure la FIA.

"Un nombre d’essais en intérieur et en extérieur sont conduits et la Fédération espère lui offrir un premier essai complet à Monza en septembre. Cependant, dans un effort d’obtenir un retour des pilotes au plus tôt dans le développement du système, un premier essai plus petit sera conduit à Silverstone".