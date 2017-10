Ferrari et Mercedes ont gardé toutes leurs options ouvertes pour 2019, en ne signant leurs deuxièmes pilotes, Kimi Raikkonen et Valtteri Bottas, que pour un an de plus.

Les deux équipes sont prêtes à se battre pour obtenir les services de Max Verstappen, selon les dernières spéculations, avec un contrat qui devrait dépasser les 25 millions d’euros au minimum, contre 6 actuellement chez Red Bull.

Le Hollandais a encore une saison à faire dans son équipe actuelle mais a déclaré à plusieurs reprises qu’il jugerait de la compétitivité de Red Bull en 2018 avant de prolonger ou d’aller voir ailleurs.

Christian Horner, le directeur de l’équipe autrichienne, rappelle que "c’est Red Bull qui lui a donné sa chance. Il a saisi cette opportunité en gagnant son premier Grand Prix avec nous l’an dernier et cette magnifique victoire dimanche. Maintenant, il est clair que nous devons prouver à Max que nous sommes toujours la meilleure équipe pour lui."

Interrogé sur ces rumeurs qui pourrait faire de Verstappen son nouvel équipier en 2019, Vettel n’est pas inquiet.

"Je crois qu’il faut être prêt à battre n’importe qui sur la grille. Max est jeune, il a plus de temps que nous devant lui. J’ai un contrat à long terme, contrairement à lui, donc nous verrons bien où il se retrouvera."

"Parfois les choses prennent du temps en Formule 1, parfois elles changent très rapidement. Cela ne sert donc à rien de se projeter trop loin dans l’avenir. Pour l’instant tout est calme chez nous, nous savons ce que nous faisons cette année et ce que nous ferons l’an prochain. Après, je ne sais pas."

Evidemment, de son côté, Verstappen esquive.

"Pour être honnête je ne veux pas trop penser à l’avenir. Je veux me concentrer à bien finir cette saison et surtout à bien préparer la prochain. Alors avant que nous sachions où nous finirons en termes de résultats l’an prochain, il y a encore pas mal de patience à avoir."