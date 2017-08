Il n’est pas possible de dire qui de Mercedes ou de Ferrari a l’avantage pour le moment, avant d’aborder la 2e et dernière partie de la saison.

C’est l’avis de Mattia Binotto, le directeur technique de la Scuderia, qui admet que la compétitivité relative de chacune des deux équipes qui jouent le titre, varie d’une course à l’autre.

Dans ces conditions, difficile de prédire qui va gagner le championnat cette année, ce qui est une bonne chose pour les fans et le spectacle attendu lors des 9 prochaines courses.

"Selon moi, chaque course est différente," déclare l’Italien.

"Il y a eu des courses en début de saison où nous étions compétitifs, et d’autres où c’était Mercedes."

"A Bahreïn par exemple, très tôt dans la saison, ils étaient très compétitifs en qualification et pourtant, je ne pense pas qu’il y ait une tendance claire qui se dégage."

Le championnat va donc se jouer sur les évolutions apportées aux SF70H et W08 en fin de saison, ce qui promet aux deux équipes beaucoup de travail puisqu’il faut, en parallèle, préparer les voitures 2018.

"Certainement. Le développement est très important. Et il faut le faire course après course. Il reste encore du chemin puisque nous n’en sommes qu’à la moitié de saison."

"Là aussi je ne vois pas de tendance, pourquoi ce serait nous qui aurions l’avantage ou pourquoi ce serait eux."