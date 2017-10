Pour Maurizio Arrivabene, le directeur de la Scuderia Ferrari, il n’y a pas de doutes non plus : à Sepang, la SF70H était une monoplace capable de battre les Red Bull et les Mercedes pour la victoire dans le Grand Prix de Malaisie.

Malheureusement pour Ferrari, les problèmes de fiabilité sont tombés au plus mauvais pour ses deux pilotes.

"Tout le week-end, il a été clair que nous avions une voiture très compétitive sur ce circuit," déclare l’Italien.

"Cela a pu se voir lors de nos essais libres, la qualification de Kimi Raikkonen en première ligne et la remontée incroyable de Sebastian Vettel depuis le fond de la grille. Il est passé de la 20e à la 4e place !"

"Cependant, ce week-end restera gravé comme le plus dure de l’année, avec des problèmes de fiabilité que nous devons analyser en profondeur. Ils ont empêché Seb de se qualifier et Kimi de prendre le départ."

"L’équipe a tout tenté pour permettre à Kimi de prendre le départ. En parallèle, la stratégie a été impeccable pour Seb. Tout cela nous donne des raisons de continuer à croire en nous. Nous avons la voiture, les hommes, les pilotes et la motivation pour nous battre jusqu’au bout pour le titre."