Les problèmes de fiabilité qui ont touché Ferrari en début de saison ont eu pour cause l’utilisation de tout le quota de turbos pour chacun des deux pilotes de la Scuderia.

Toutefois, l’équipe au cheval cabré n’envisage pas d’en utiliser un cinquième et de prendre les pénalités qui l’accompagneront.

"C’est évidemment une inquiétude quant aux problèmes rencontrés en début de saison mais nous sommes rassurés car sur les turbos suivants, nous avions installé des modifications pour la fiabilité et elles fonctionnent très bien" explique Mattia Binotto, le directeur technique.

"Nous utilisons tous les turbos et nous faisons un système de rotation grâce auquel nous espérons tenir toute la saison".

La FIA a récemment clarifié ses règles au sujet du fond plat des monoplaces, ou encore l’utilisation de l’huile dans l’essence, poussant Ferrari à effectuer des changements.

Selon Binotto, ces changements ne visaient pas directement Ferrari. Et ce n’est pas ce qui explique le manque de compétitivité de Ferrari ces derniers temps face à Mercedes.

"Chaque course est différente. Il y a eu des courses en début de saison où nous étions compétitifs, et d’autres où c’était Mercedes. A Bahreïn par exemple, très tôt dans la saison, ils étaient très compétitifs en qualification et pourtant, je ne pense pas qu’il y ait une tendance claire qui se dégage. Le développement est important, il faut le faire course après course. Il reste encore du chemin puisque nous n’en sommes qu’à la moitié de saison".

Porsche et Mercedes, deux concurrents plus ou moins directs de Ferrari sur le marché de l’automobile de luxe, ont décidé cette semaine de rejoindre la Formule E d’ici quelques années, un chemin qui n’est pas tracé chez Ferrari.

"C’est quelque chose dont nous devons discuter en interne et aucune décision n’a été prise, et pour tout vous dire elle ne m’incombe pas, donc je n’ai ni indice ni réponse pour vous".