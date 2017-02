Ferrari pourrait être la première équipe à se positionner pour acheter des parts de la Formule 1, saisissant ainsi l’opportunité donnée par Liberty Media aux acteurs du sport d’en devenir aussi propriétaires (à hauteur de 5% maximum).

Sergio Marchionne, le président de Ferrari, déclare que "Ferrari considère la possibilité de prendre des parts dans la Formule 1".

"Nous allons en discuter avec les nouveaux propriétaires (Liberty)."

Marchionne souligne toutefois qu’il sera important pour Ferrari de savoir ce que Liberty réserve pour la Formule 1 au-delà des contrats actuels qui vont jusqu’en 2020. On sait notamment que le fameux bonus de Ferrari, de 80 millions d’euros chaque année, fait polémique.

"Ce n’est pas un problème financier," ajoute Marchionne. "Il ne serait pas très avisé d’investir sans avoir une vision claire de ce qui se passera après 2020 et savoir ce que Ferrari peut retirer de son investissement dans la Formule 1."

"Une fois que nous aurons une vision claire, ce sera bien plus facile de décider si nous voulons participer à cette aventure."

Marchionne semble en tout cas ravi d’entamer une nouvelle ère après celle de Bernie Ecclestone.

"Je m’attends à ce que la Formule 1 fasse mieux, en général, parce que Liberty et Chase Carey connaissent le monde du spectacle et savent très bien comment rendre la F1 plus populaire. Ferrari fera sa part de travail à ce sujet."