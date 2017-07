Après le dernier Grand Prix de Grande-Bretagne, la presse italienne tire la sonnette d’alarme pour la Scuderia. Silverstone fut même la « pire défaite » de Ferrari cette saison à en croire La Gazzetta dello Sport.

Le quotidien transalpin en rajoute une couche : « Ferrari revient à la maison avec quelque inquiétude parce que ce Grand Prix fut peut-être un tournant en faveur de Mercedes. Les trois dernières courses étaient difficiles, mais maintenant, l’inquiétude a grandi. »

Le Corriere dello Sport est d’accord avec son homologue.

« Ferrari ne traverse pas une bonne passe. Mercedes a surmonté ses problèmes alors que la performance de Ferrari a peu à peu diminué. Maranello doit de nouveau repartir de zéro. »

Niki Lauda, chez Mercedes, pointe particulièrement du doigt la décision stratégique de la Scuderia de rouler jusqu’à la fin avec les Pirelli en pneus tendres.

« Ils ont payé le prix pour leur décision d’aller jusqu’au bout de la course avec ces pneus. Ils auraient pu prévoir que cela ne marcherait pas. Silverstone, c’était un tournant pour moi. Nous avons travaillé, travaillé, et travaillé. »

Sebastian Vettel refuse de paniquer, mais le pilote allemand est tout de même préoccupé par l’écart qu’a creusé Mercedes en qualifications. Visiblement atterré par le résultat de la Scuderia, le quadruple champion du monde a refusé de donner des interviews à de nombreuses chaines de télévisions après Silverstone – un signe de fébrilité selon la presse allemande.

« Ils peuvent trouver trois à six dixièmes en ligne droite, et nous ne pouvons le faire. Nous y travaillons, mais ça ne va se régler en une nuit » s’est inquiété Vettel.

Le Corriere della Sera a une autre explication pour expliquer les déboires de Ferrari : la réglementation. Maintenant que la Scuderia ne peut plus ajouter de l’huile dans son carburant normal, et qu’elle a dû rendre plus stable son fond plat, la voiture serait beaucoup moins performante.

Très prudent, Toto Wolff refuse de parler de tournant quant à lui et ramène tout le monde à la raison.

« Au moment où vous dites tout cela, vous vous rendez à la prochaine course et recevez un coup sur la tête. »

Reste à voir si la Scuderia arrivera à redresser la barre en Hongrie, un circuit beaucoup moins rapide que celui de Silverstone.