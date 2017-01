Ferrari a démenti que le nom officiel de sa Formule 1 pour 2017 rendrait directement hommage à Jules Bianchi, l’un des jeunes pilotes de son académie, décédé des suites de son accident au Grand Prix du Japon 2014.

Santander, un sponsor espagnol de Ferrari, a en effet twitté un graphique qui suggérait que la Ferrari de 2017 s’appellerait SF17-JB, JB étant les initiales du pilote français.

Et lors de l’intersaison, quelques milliers de fans s’étaient mobilisés sur les réseaux sociaux pour que la monoplace 2017 rende hommage à Bianchi puisque 17 était son numéro fétiche... sans oublier qu’il y aurait eu de fortes chances que le Niçois passe chez Ferrari cette saison, sans que la Scuderia ne passe par la case "renouvellement du contrat de Raikkonen".

Mais devant la montée de la rumeur, la banque Santander a effacé son tweet et s’est excusée.

Et le porte-parole de Ferrari a dû démentir : "SF1-JB ne sera pas le nom de la voiture. Cette nouvelle est sans fondement."

"La façon la plus élégante et la plus appropriée de se souvenir de Jules c’est de faire comme ce qu’a fait la ville de Nice, en baptisant une rue à son nom."