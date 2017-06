Le duel est toujours intense entre Ferrari et Mercedes, si bien que cette saison se jouera sans doute sur des écarts infimes en performance. Tous les chevaux comptent en termes de puissance moteur et ce sera d’autant plus le cas ce week-end à Bakou, circuit qui compte une ligne droite de deux kilomètres.

Pour faire face au défi posé par l’écurie allemande, Ferrari a décidé d’apporter des moteurs évolués en Azerbaïdjan, à en croire La Gazzetta dello Sport.

Selon la publication transalpine, les données du nouveau moteur auraient particulièrement impressionné la direction de la Scuderia, qui n’aurait pas hésité longtemps avant d’inclure les dernières nouveautés sur son V6. Cette évolution ferait partie du plan de développement agressif souhaité par le directeur technique, Mattia Binotto.

L’ancien pilote de F1 Marc Surer voit Ferrari peut-être dominer Mercedes ce week-end – et Red Bull devrait au contraire particulièrement souffrir.

« Mercedes doit prouver qu’ils savent bien faire chauffer leurs pneus maintenant. Bakou est comme Monaco, mais c’est un circuit beaucoup plus rapide, même si je ne crois pas que les pneus seront un problème particulier ce week-end. »

« Les moteurs les plus forts auront un avantage clair avec les longues lignes droites, donc Red Bull pourrait être dans l’embarras… »

« Ferrari est solide sur chaque circuit, ils arrivent bien à mettre les pneus en température à chaque fois. Donc je crois que Ferrari a de très bonnes chances de regoûter à la victoire. »