Le marché des transferts devrait rester relativement stable pour la saison 2018.

Selon les dernières informations du paddock en Hongrie, Ferrari aurait accepté la requête de Sebastian Vettel : l’Allemand est prêt à rester si Kimi Raikkonen est également prolongé, pour une année.

Les nouveaux contrats de Vettel et Raikkonen sont déjà presque prêts et en cours de rédaction dans le cabinet d’avocats de Ferrari. Ils devraient être signés après la pause estivale et c’est Sergio Marchionne qui devrait faire l’annonce, en personne, à Monza, début septembre.

Avant les essais libres au Hungaroring, Vettel refusait pourtant de parler de 2018.

"Nous avons d’autres choses à faire que de parler contrat. Il y aura un peu plus de temps pour en parler durant l’été, il y aura quelques semaines de repos où il n’y aura pas de course, mais à présent, notre concentration est tournée vers le travail sur la voiture. Contrairement à ce long travail, un bout de papier peut être signé assez rapidement donc ce n’est pas un problème," disait-il.

Il reconnaissait qu’il souhaitait rester avec Ferrari. "Je ne vois pas pourquoi la réponse serait non. Je ne suis certainement pas encore prêt à vous le dire ce week-end, mais je ne suis pas pressé, et je ne pense pas que l’équipe soit pressée, aussi loin que j’ai pu le comprendre. Je pense qu’ils me l’auraient dit sinon. Il n’y a aucun problème, vraiment aucun."

L’effet boule de neige devrait ensuite avoir lieu : Valtteri Bottas serait prolongé chez Mercedes dans la foulée. Fernando Alonso n’aurait donc pas d’autre choix que de continuer chez McLaren et croire dans les promesses de Honda pour 2018... ou quitter la F1 pour l’Indycar, une possibilité qu’il n’écarte plus désormais.