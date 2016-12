Ferrari est la première équipe de Formule 1 à avoir annoncé la date de présentation de sa nouvelle monoplace pour la saison 2017.

Celle-ci aura lieu le vendredi 24 février, à Fiorano, sur le circuit privé de Ferrari à Maranello, à quelques jours des premiers essais hivernaux de Barcelone, le 27 février.

Comme d’habitude, le nom de la nouvelle Ferrari ne sera connu qu’au dernier moment.

La Scuderia a aussi confirmé, comme nous vous le rapportions ce matin, qu’Antonio Giovinazzi intégrait les rangs de son académie pour les jeunes. Il devient le 3e pilote de l’équipe.

Ferrari n’a pas précisé quels étaient les plans pour l’Italien de 22 ans pour la saison à venir et notamment s’il continuerait à rouler en GP2.

"Nous ne prenons pas Giovinazzi pour reproduire l’exemple de Max Verstappen, qui est assez unique. Nous le prenons avec nous parce qu’il est un très bon pilote et que Ferrari a besoin de jeunes talents qui sont prêts à entrer en Formule 1. Je suis évidemment aussi heureux qu’il soit Italien," commente le président de Ferrari, Sergio Marchionne.

Marchionne pense toujours que Alfa Romeo pourrait arriver en Formule 1 "à moyen terme" et fournir à ses jeunes pilotes une équipe "bis".

"Il y a une place pour Alfa Romeo, un espace est possible. Nous en avons avec Mattia Binotto et Maurizio Arrivabene. Quand Alfa Romeo aura de bons résultats économiques, elle pourra collaborer avec Ferrari. Mais pour l’instant nous devons nous assurer des succès de nos nouvelles voitures. La Giulia et le Stelvio sont de gros investissements pour Alfa et ont la priorité."