L’équipe Haas F1 a confirmé que Ferrari cherchait à faire débuter Charles Leclerc au plus vite en Formule 1.

La Scuderia a ainsi contacté Gene Haas et Gunther Steiner pour faire rouler le Monégasque en 2018 dans l’équipe américaine. Haas F1 a refusé : il n’était pas question de casser les contrats en cours avec Romain Grosjean ni même avec Kevin Magnussen.

"Nous travaillons de manière étroite avec Ferrari sur de nombreuses choses mais ils respectent nos décisions. Nous sommes très ouverts avec eux sur ce que nous faisons parce que c’est la seule façon de faire fonctionner notre partenariat. Il n’y a pas de jeux," explique le directeur de l’équipe, Gunther Steiner.

"Nous avons deux pilotes et, parfois, il faut penser au long terme. L’année prochaine, c’est le court terme. Ferrari nous a demandé si nous pouvions faire quelque chose pour Leclerc. Nous avons dit non mais ça va."

"Nous avons nos propres plans, nous essayons de les faire du mieux possible. Quand nous avons signé avec Grosjean et Magnussen, nous avions un plan. Nous devons être en harmonie avec ça."

"Parfois, du sang neuf vous aide à faire mieux mais nous devons construire une bonne base en Formule 1. Pour cela, la constance dans nos choix est importante. Nous travaillons très bien avec nos deux pilotes pour le moment, il n’y a donc pas de raison de changer."

Ferrari s’est donc tournée depuis vers Sauber pour placer le Monégasque.

De son côté, Steiner ajoute qu’il est très satisfait de l’impact de son duo actuel sur le développement de l’équipe.

"Oui, ils nous aident mais je ne peux pas dire si c’est mieux ou moins bien qu’avec un autre pilote parce que nous n’avons pas l’expérience des autres équipes. Nous n’en sommes qu’à notre deuxième année et les gens oublient parfois ça. Nous avons nos hauts et nos bas mais nous sommes plutôt stables et je suis persuadé que nous avons les bons pilotes pour nous aider à grandir."