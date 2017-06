Rubens Barrichello estime que Ferrari a réussi à retrouver la recette magique du succès, celle qui lui a permis de dominer la Formule 1 entre 2000 et 2004.

Lors de cette période, Michael Schumacher et Ferrari ont remporté le championnat 5 fois consécutivement. Le Brésilien a lui remporté 9 courses avec la Scuderia.

"J’ai l’impression qu’ils ont tout repris à zéro et qu’ils ont repris la formule qui fonctionnait lorsque j’étais au sein de l’équipe avec Michael : une bonne corrélation entre la soufflerie et la piste," explique Barrichello.

"Ferrari sait comment produire des voitures rapides et il fallait retrouver la clé. Et cette clé c’était de pouvoir transposer en piste les résultats obtenus en virtuel ou dans la soufflerie."

"Quand les ingénieurs vous disaient que vous alliez avoir un peu plus de performance en entrée de courbe, nous pouvions les croire sur parole. C’était impressionnant. Comment savaient-ils faire cela si bien ?"

"La voiture faisait ce qu’ils prédisaient. Il y avait déjà moins d’essais à cette époque et l’objectif était donc de maitriser toute la conception. Je pense que c’est ce qui arrive quand vous formez le bon groupe de personnes. Cela vous permet de gagner."

Barrichello est "heureux" de revoir Ferrari à l’avant du peloton. Il est aussi ravi de voir que l’ancien directeur technique de l’époque, Ross Brawn, a maintenant un rôle central dans le sport.

"Il va être un gros atout pour la Formule 1 et son avenir. On peut facilement lui parler et débattre avec lui. Il a le sens pratique. D’ailleurs, je me rends compte qu’avec tous ces éloges, je devrais lui demander un pass pour le paddock à vie. Après 19 ans en F1, je l’ai bien mérité, non ?"