Mercedes a commencé la saison en étant la meilleure équipe lors des départs en course, mais force est de constater que Ferrari a su rattraper son retard.

Mais, pour Lewis Hamilton, les progrès des Rouges ne signifient pas forcément la perte de cet avantage pour son écurie.

« Je ne sais pas si on l´a perdu. A Barcelone ils étaient mieux mais ce n´était qu´une course. »

« Si vous regardez la moyenne de toutes les voitures, nous avons fait les meilleurs départs de cette saison. »

« Donc, en tant qu´équipe, nous sommes ceux qui menons dans ce domaine, mais sans aucun doute, Ferrari a été un peu plus forte lors de la dernière course. Mais je pense que cette dernière course a aussi montré que les départs ne font plus tout cette année » conclut celui qui a remporté le dernier Grand Prix de Barcelone.