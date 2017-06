Sebastian Vettel fait partie de ces pilotes dont le bail arrivera à expiration à la fin de l’année. L’Allemand aurait d’ores et déjà négocié durant l’hiver un pré-accord avec Mercedes, mais ce serait avant que la Scuderia soit étonnamment si compétitive cette saison.

Maintenant que Ferrari est en mesure de jouer les titres mondiaux, Bild croit savoir que Sebastian Vettel serait enclin à signer un nouveau contrat de plusieurs saisons.

Interrogé par La Gazzetta dello Sport, Sebastian Vettel a même affirmé qu’il n’y avait « aucun obstacle » à sa prolongation de contrat.

« Je ne peux pas me plaindre. N’attendez pas de grosses surprises. »

Proche de Sebastian Vettel, Timo Glock pense aussi que l’Allemand devrait rester chez Ferrari et ne pas tenter l’aventure Mercedes.

« Il se sent à l’aise chez Ferrari et je ne pense pas qu’il partira de la Scuderia sans remporter un titre. »

L’ancien pilote Toyota pense-t-il justement que Vettel remportera ce fameux titre dès cette saison ?

« C’est une question de course au développement. Pour le moment, Ferrari et Mercedes sont au même niveau, quoique Ferrari ait un peu d’avance. »

« Lewis et Sebastian sont très solides, mais ils le sont de manières différentes. Sebastian est celui qui travaille le plus durement, et lui ne saute pas dans un jet privé pour aller sur des défilés de mode tout autour du monde », conclut Timo Glock avec une pointe de malice.