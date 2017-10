Le week-end de Sebastian Vettel à Suzuka commence normalement et sans pénalité.

L’Allemand craignait une pénalité de 5 places sur la grille de départ mais la Scuderia Ferrari a confirmé que sa boîte de vitesses était toujours utilisable en Grands Prix, malgré les gros dommages subis dans l’incident survenu après l’arrivée avec Lance Stroll.

Mais comment cette boîte a-t-elle pu résister ?

"En fait, seule la protection extérieure a été endommagée," nous a confié une source chez Ferrari à Suzuka. "Et ça, ça peut être remplacé sans pénalité."

"C’est notre meilleure nouvelle depuis des semaines !"

L’autre pièce à analyser était la connexion en carbone entre le turbo et le moteur, qui a causé deux pannes presque identiques pour Vettel et Kimi Raikkonen en Malaisie. Ces pièces ont été modifiées et renforcées et ne donneront pas lieu à des pénalités puisqu’il s’agit de fiabilité.