Bob Fernley, le directeur adjoint de Force India, a bien conscience que la VJM10 n’est pas encore assez rapide, comme l’a souligné à plusieurs reprises Sergio Perez.

Le Mexicain, et son équipier Esteban Ocon, ont maximisé leurs chances de marquer des points en Australie et en Chine. Mais des évolutions sont plus que nécessaires afin de lutter face à Williams et Haas notamment.

"Pour l’instant nous sommes en phase avec notre planning de développement. Deux des 4 premières courses ont été faites, nous avons bien tenu notre position. Mais nous savons qu’à partir de Barcelone, nous devrons pousser plus fort avec des évolutions," explique-t-il.

"Les premières courses hors d’Europe doivent servir à valider tout ce qui va sur la voiture, voir ce qui ne va pas. Et, globalement, nous sommes là aussi là où nous pensions être."

Fernley reconnait qu’en Chine l’équipe aurait pu être plus malchanceuse.

"Mettre les deux voitures dans les points était un bon résultat. Nous avons commis des erreurs, il y a eu l’accident de Sergio avec Stroll au départ, Esteban s’est arrêté un peu trop tôt... Nous devons encore faire mieux. Nous avons eu de la chance mais ça ne sera pas toujours le cas."