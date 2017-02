Suite à la disparition de Manor, la Formule 1 ne comporte plus que 10 équipes alors que l’objectif fixé est toujours d’avoir 12 structures et 24 monoplaces engagées. Pour Bob Fernley, directeur adjoint de Force India, la priorité de Liberty Media sera d’évaluer plus en détails de potentiels candidats à une entrée ou un retour dans la discipline si elle veut garnir un peu plus ses rangs, en s’inspirant des modèles de l’équipe indienne mais aussi de Haas, dont la première saison a été très bonne.

« Je pense que Liberty doit travailler avec la FIA car il y a de la place pour 12 équipes selon les accords actuels » explique Fernley. « Mais pour développer une équipe, il faut regarder ce qu’a fait l’équipe Haas. Ils ont fait un travail remarquable avec une financement très performant et des propriétaires de qualité, bien que ça n’ait pas été facile ».

« Pour qu’une équipe s’établisse, il faut trois à cinq ans ainsi que 400 personnes pour qu’elle travaille comme un constructeur, et il faut considérer un investissement compris entre 250 et 350 millions d’euros. Est-ce que l’on veut que faire subir ça pour avoir 12 équipes ou plutôt rester à 10 ? »

Bien qu’il soit déçu de la disparition de Manor, Fernley pense que les critères d’accession à la F1 doivent être plus stricts de manière à ce que les équipes qui s’engagent ne soient pas là uniquement pour survivre et faire le nombre, mais être compétitive. Concrètement, il ne faut pas reproduire l’expérience ratée des trois équipes arrivées en 2010 et qui, depuis, ont toutes disparu, même si un retour de Manor pourrait être envisagé.

« La FIA doit faire les vérifications nécessaires avant un potentiel retour de Manor, et ce n’est pas compliqué à faire. Haas a fait un travail incroyable en arrivant avec des garanties suffisantes et si Manor revient en F1, il faudra résoudre les problèmes essentiels. Cette voiture ne serait pas compétitive et quand on voit les vitesses atteintes, la règle des 107% doit être scrupuleusement appliquée, ce qui signifierait une non-participation aux courses ».

« Quand j’ai pris la décision de voter contre le retour de Manor en 2015, après la période Marussia, il n’y avait que la fierté d’un homme en jeu mais désormais, j’aimerais que cette équipe survive car cela concerne 200 familles. Ce problème est la conséquence d’une arrivée en F1 mal supervisée et accomplie avec un budget insuffisant » conclut-il.