Les incidents répétés entre Sergio Pérez et Esteban Ocon ont poussé Force India a interdire aux deux pilotes de se battre en piste. Des consignes qui vont être compliquées à appliquer mais qui n’affolent pas trop Bob Fernley, qui estime que l’équipe est à la hauteur.

"D’un point de vue interne, nous gérons très bien cela et nous travaillons en étroite collaboration avec nos pilotes. Nous sommes heureux d’avoir deux talents comme eux. Ils sont à différents stades de leur carrière et c’est normal de voir les pilotes jouer des coudes. Cela est allé un peu trop loin à Spa et je pense que chacun d’entre eux sait que ça n’a rien montré de positif".

"Nous devons nous reprendre, ce qui a été fait. On leur a parlé à tous les deux individuellement et ils se sont parlés seul à seul. Je sens vraiment qu’ils sont tous les deux intelligents et qu’ils sont de très bons joueurs. Ils se sont juste un peu perdus mais je ne m’attends pas à d’autres problèmes à l’avenir".

En attendant, Monza représente une occasion en or pour Force India, traditionnellement performante en Italie, qui pourrait s’affirmer et profiter des pénalités des Red Bull pour être la troisième force du plateau.

"Nous allons nous battre des deux côtés, c’est une piste pour Mercedes et il ne fait aucun doute que les bénéfices sur notre moteur seront conséquents. Il faudra optimiser ces positions et nous ne voulons pas que d’autres équipes puissent revenir à la quatrième place. Nous voulons pour cela que nos deux pilotes signent un bon résultat".

Son duo très performant attire forcément des convoitises et ce n’est pas un secret, d’autres équipes commencent à prospecter sur les plate-bandes de Force India, surtout depuis l’accrochage de Spa, mais Force India veut garder son duo.

"De notre côté, nous sommes totalement impliqués pour retenir les deux pilotes et c’est notre objectif, cela ne fait aucun doute" poursuit Fernley. "Le marché pilotes est ce qu’il est et les managers, surtout celui de Checo, regardent vers d’autres horizons. S’ils ne le faisaient pas, ils ne feraient pas leur travail et il faut s’assurer de notre côté que nous bloquons les autres possibilités et que nous gardions le même duo. Ils forment un duo exceptionnel, parfois dur à gérer, mais j’aime bien avoir des problèmes dans ce genre".