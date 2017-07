La clé du marché des transferts réside à la fois chez Ferrari, où le baquet de Kimi Räikkönen pourrait être remis en jeu, mais surtout dans le fait que Fernando Alonso pourrait se retrouver libre de tout contrat et prêt à changer d’équipe en vue de 2018.

L’Espagnol est donc tout autant au centre de rumeurs qu’il est sujet à des questions et bien qu’il pourrait rejoindre la Scuderia ou encore Renault, son entourage avouait qu’il faudrait une révolution pour qu’il reste chez McLaren. Le pilote ne s’embarrasse pas et botte en touche pour toute question à son sujet.

"Marchionne ? Je n’ai rien à dire. Flavio ? Rien à dire non plus, et je continue de lire d’autres choses. Mais je n’ai rien à dire" a clairement exprimé le pilote.