Annoncé comme catastrophique après les essais hivernaux, le Grand Prix d’Australie a été légèrement plus positif que prévu pour McLaren et surtout pour Fernando Alonso. L’Espagnol tenait le point de la 10e place à six tours du but, avant de le perdre puis d’abandonner, mais il ne se montre pas optimiste pour autant.

"Je pense que nous avons eu une rupture de suspension en fin de course" analyse-t-il. "Je faisais l’une de mes meilleures courses à ce moment là et nous étions dans les points depuis le départ, de manière surprenante.

"Nous avons été obligés d’économiser énormément de carburant, ce qui n’a pas aidé, mais nous avons pu garder la position, et c’était surprenant d’être aussi haut dans le classement mais nous n’avons pas pu terminer la course et nous devons trouver un peu plus de performance".

Alonso ne ménage pas son équipe quand il aborde le sujet du rythme de sa monoplace : "Nous sommes derniers en termes de performance. Nous étions à la 10e place car mon tour de qualification était bon hier et que j’ai réussi à gagner une place au départ, puis une autre lors de l’abandon de Grosjean. Sur un circuit normal et dans des conditions normales, nous aurions dû être dernier et avant-dernier".

Le pilote espagnol craint les prochaines courses car en Chine comme à Bahreïn, les longues lignes droites seront fatales aux McLaren, dont il pense que le moteur fait perdre 30 km/h en ligne droite face à la concurrence.

"Comme je l’ai dit, il y aura peu de week-ends comme celui-ci. Treizième sur la grille et dans les points en course, ce sera impossible lors des prochaines courses. Ce circuit est difficile, il est étroit et bosselé et il faut de l’expérience" poursuit-il.

"Nous aurions été plus loin sur d’autres pistes et nous devons progresser immédiatement sans quoi nous vivrons des courses extrêmement frustrantes".

Honda doit amener un moteur évolué pour compenser la performance et rassurer sur la fiabilité, mais il se dit que cette amélioration pourrait arriver d’ici deux mois, voire encore plus tard.

"C’est une question à poser à McLaren, qui doit en tous cas trouver une solution rapidement. Si ce n’est pas le cas, Stoffel et moi donnerons notre maximum chaque week-end mais nous aurons quand même du mal à marquer des points".