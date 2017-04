Fernando Alonso n’est pas passé loin d’un petit exploit en tenant bon à la dixième place du Grand Prix d’Australie pendant la majorité de la course, au volant d’une voiture qui n’avait pas réussi à faire mieux que 11 tours consécutifs lors des essais hivernaux. Malgré toute sa bonne volonté, l’Espagnol n’a pu tenir face aux assauts d’Esteban Ocon et de Nico Hülkenberg et a finalement abandonné.

« L’Australie était une surprise pour nous, nous ne nous attendions pas à afficher des performances à ce niveau, même si le résultat montre la réalité des choses » tempère Alonso. « Nous savons qu’il y a énormément de travail et nous sommes loin de ce que nous espérions avant la saison, mais nous faisons notre possible. En dépit de la distance qui nous sépare des circuits en ce début d’année, nous espérons des évolutions à chaque course, à commencer par la Chine ».

« L’an dernier en Chine, tout le monde faisait attention aux pneus dont la dégradation y est traditionnellement très grande et nous y avons souvent vu du grainage, mais ça sera intéressant de voir comment les nouveaux pneus se comportent sur cette piste. La météo est souvent imprévisible et les températures peuvent varier énormément au cours du week-end, c’est donc une chose que les équipes doivent inclure dans les réglages ».

Le double champion du monde est, en tous cas, un très grand fan de la piste de Shanghai : « C’est un circuit sinueux, le premier virage est mon préféré de tout le calendrier et il constitue un bon test pour les pilotes avec une vitesse moyenne nettement plus élevée qu’à Melbourne. J’ai hâte de voir ce dont seront capables les nouvelles voitures ici et j’espère vivre une course sans problème afin de voir où nous sommes sous le drapeau à damier ».