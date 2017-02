Pour la troisième année de collaboration entre McLaren et Honda, l’équipe et son motoriste veulent augmenter leur niveau de jeu après un premier exercice catastrophique et un deuxième peu reluisant. Parmi les potentiels bénéficiaires d’un tel redressement, Fernando Alonso aimerait également entrevoir des progrès le menant, au minimum, au podium.

« Nous pouvons être admiratifs du chemin parcouru ces 12 derniers mois » explique l’Espagnol. « Les résultats ne l’ont pas montré mais nous avons progressé et toute l’équipe a su rester solidaire en ces temps difficiles. Maintenant que nous arrivons à un tournant de règlementation, nous devons profiter de cette incertitude pour combler notre retard, et je pense que nous en avons les capacités ».

« De ce que j’en ai vu, la MCL32 est très prometteuse, tout comme semblent l’être les nouvelles règles. Son apparence me donne envie d’en prendre le volant et je n’ai rien perdu de cette soif de victoire qui anime tous les pilotes. Ma préparation s’est bien passée, j’ai travaillé très dur et j’ai vraiment hâte, comme je le disais, de reprendre le volant ».

Les objectifs fixés par McLaren et son pilote sont évidemment supérieurs à ceux accomplis l’an dernier mais la prudence reste de mise après les camouflets de 2015 et 2016, du moins tant que l’on n’aura pas vu la MCL32 en piste face à ses rivales.

« Nous pensons que le début de saison ne sera pas simple et nous ne pouvons pas occulter le fait que nous partons de plus loin que les actuelles meilleures équipes, mais je pense que d’ici la deuxième partie de saison, nous aurons franchi quelques étapes. Nous voulons des résultats respectables cette saison et je pense que ce sera le cas » conclut Alonso.