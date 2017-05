C’est quasiment un exploit qu’a réalisé Fernando Alonso à Indianapolis, où se disputaient les qualifications en vue de l’Indy 500, qui aura lieu dimanche prochain. La journée de l’Espagnol avait pourtant mal commencé avec un problème moteur !

Lors des 35 minutes d’essais réservées aux pilotes disputant le fast 9, cette sorte de super pole, le moteur Honda de la monoplace numéro 29 a dégagé beaucoup de fumée et a contraint l’équipe Andretti à le remplacer par celui qui prendra part à la course.

Peu perturbé par ce nouveau contre temps technique émanant de chez Honda, Alonso a signé un temps en 372,162 km/h de moyenne ! Cette performance lui donne le cinquième temps, ce qui le situera en milieu de seconde ligne puisque le départ se fait par rangs de trois à Indianapolis.

C’est Scott Dixon qui a fait la pole avec une moyenne de 373,552 km/h mais derrière lui, on retrouve des noms bien connus de la Formule 1 et qui sont aussi équipiers d’Alonso avec Alexander Rossi troisième et Takuma Sato quatrième. Les monoplaces Andretti sont en embuscade avec Andretti huitième et Hunter Reay dixième.

Du côté des Français, le scénario est bien plus compliqué puisque Simon Pagenaud partira vingt-troisième tandis que Sébastien Bourdais, victime d’un énorme accident en essais hier, a subi de multiples fractures du bassin et de la hanche.

Bien que la course fasse 800 kilomètres, Fernando Alonso est bel et bien en lice pour signer l’un des exploits les plus retentissants de sa carrière, même si les pilotes qu’il affrontera roues contre roues dimanche prochain ont un avantage énorme sur lui et sont les cadors de la discipline.