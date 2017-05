Quelques minutes après avoir révélé la voiture qu’il pilotera et son casque pour les 500 miles d’Indianapolis, Fernando Alonso a pris le volant de la Dallara DW12 d’IndyCar que McLaren et Andretti Racing aligneront conjointement pour lui à la fin du mois, pour l’épreuve mythique.

L’Espagnol a complété avec succès son programme d’orientation, tel qu’est appelée l’épreuve de test pour vérifier qu’un pilote débutant pourra s’aligner sans danger parmi les 33 voitures qui tenteront de parcourir les 800 kilomètres sur le circuit américain.

Ce programme consiste en 10 tours parcourus entre 330 km/h et 338 km/h de moyenne, 15 tours parcourus entre 338 km/h et 346 km/h de moyenne et 15 tours au dessus de 346 km/h de moyenne.

L’Espagnol a disputé un total de 51 tours après avoir d’abord laissé le volant à son équipier du moment, Marco Andretti, qui a vérifié le bon fonctionnement de la monoplace. Ensuite, Alonso a roulé jusqu’à atteindre la moyenne plus que correcte de 353.423 km/h.

Pour rappel, le record du circuit est une moyenne de 385.052 km/h en 1996, et le record avec les monoplaces actuelles est de 371.866 km/h, ce qui met Alonso dans un bon rythme pour ses débuts.

"C’est vraiment cool" a déclaré Zak Brown, ravi. "Je me sens comme un fan et nous sommes tous à fond. Fernando est ravi, il est comme un enfant. Il a probablement regardé 25 éditions de l’Indy 500, il a regardé une course entière depuis la caméra embarquée d’Ed Carpenter. Je ne l’ai jamais vu si heureux".

Le pilote a traduit brièvement sa joie : "C’était amusant ! C’était une très bonne manière de commencer à trouver ma vitesse, les choses sérieuses vont maintenant commencer".

Le pilote devrait reprendre le volant aujourd’hui pour continuer à se familiariser avec sa monoplace mais une chose est certaine : sa participation aux 500 miles d’Indianapolis est validée !