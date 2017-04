Congédié par Sauber en fin d’année dernière suite à la perte du soutien de Banco do Brasil, et malgré le fait qu’il avait réussi à sauver la saison de l’équipe suisse, Felipe Nasr a reconnu travailler à un retour dans la discipline, malgré l’absence d’un soutien aussi solide que l’était son ancien partenaire.

"J’ai réussi mes objectifs d’entraînement et j’ai gagné près de trois kilos de muscle et si j’avais à piloter une de ces voitures demain, je serais prêt. Bien sûr, j’ai encore la volonté et l’espoir, je pense que des portes sont ouvertes pour 2018 et que l’on peut y travailler" déclare le Brésilien.

Les places sont toutefois chères en Formule 1 et il l’a appris à ses dépens. C’est pourquoi Nasr ne se fait pas d’illusion et reconnaît que les obstacles à franchir pour sécuriser une place en F1 sont nombreux.

"Toute dépendra de la situation dans notre pays, qui est délicate, mais je ne veux pas décourager les gens qui croient en moi. Les chances de piloter une voiture de F1 cette saison existent mais elles sont minimes, car si l’on regarde les grosses et moyennes équipes, tout le monde a déjà un troisième pilote sous contrat".

"Cela aurait dû être arrangé l’an dernier mais avec la situation, le timing n’a pas été favorable pour que je trouve un tel poste. Mais rien de tout cela ne m’empêchera de trouver un volant en 2018" conclut Nasr avec détermination.