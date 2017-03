La première semaine de Lance Stroll en Formule 1 n’a pas été de tout repos, avec trois sorties de piste en deux jours, dont une s’étant achevée dans les pneus et ayant mis un terme à la semaine d’essais de Williams. Bien qu’il ait subi les conséquences de ces sorties en ayant perdu une journée complète d’essais, Felipe Massa a tenu à prendre la défense de son jeune équipier de 18 ans.

« Ce serait pire si l’on ne roulait pas à cause de problèmes sur la voiture » a tempéré le Brésilien face à l’avalanche de critiques reçues par Stroll. « Tout le monde devrait se calmer, c’est sa première expérience dans la voiture. Le garçon n’a que 18 ans, on est tous passés par cet âge ».

De par son expérience et après avoir vu les premiers essais de la semaine, Massa se livre également à une analyse de la possible hiérarchie pour la saison à venir. Il se montre « positivement surpris » par le niveau de Ferrari et voit Red Bull isolée en tant que troisième force.

« Pour le moment, j’ai l’impression que nous sommes derrière Mercedes, Ferrari et Red Bull, et que Renault a également bien progressé. Je n’ai pas vu de grandes différences chez Red Bull, comme on s’y attendait, mais il est encore tôt et l’on verra ce qu’ils vont amener cette semaine ».

Massa a également eu un mot pour son ancien équipier, Fernando Alonso, qui semble parti pour une nouvelle année difficile chez McLaren : « Ils ont encore commencé avec des difficultés, je connais Fernando et j’imagine ce qu’il ressent, ce n’est pas facile ».