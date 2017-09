Les commissaires de la FIA ont entendu les trois pilotes Sebastian Vettel, Max Verstappen et Kimi Raikkonen après l’accrochage du départ, ainsi que les représentants de Ferrari et Red Bull Racing.

La décision est rapidement tombée : l’accident est classé sans suite. Selon eux, aucun pilote n’est vraiment fautif.

"Les commissaires ont examiné les vidéos et ont entendu les trois pilotes et les représentants des deux équipes," explique la FIA.

"Raikkonen a fait un très bon départ a pu tenter de dépasser la voiture de Verstappen sur le côté gauche. En même temps, Vettel a eu un départ plus lent et s’est rabattu vers la gauche. Il y a eu une collision en chaine après la collision entre Raikkonen et Verstappen, qui a impliqué Vettel puis Alonso."

"Les commissaires considèrent qu’aucun pilote n’a eu une part totale ou prédominante dans cet incident. La FIA ne prend donc pas d’autre action contre eux."