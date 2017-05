Retour sur le moment du Rallye d’Argentine où Elfyn Evans a vu sa première victoire s’envoler lors d’une des arrivées les plus excitantes de l’histoire du WRC.

Alors qu’il défendait une maigre avance de six dixièmes de seconde avant la Power Stage, l’arrière gauche de sa Ford Fiesta effleurait l’un des célèbres ponts d’El Condor, à quelques kilomètres de l’arrivée.

Ce léger contact allait suffire pour que Thierry Neuville (Hyundai i20) prenne l’avantage et signe sa quatrième victoire en WRC pour sept dixièmes de seconde. Un exploit qui semblait peu probable vingt-quatre heures plus tôt puisu’il pointait alors à plus d’une minute du Gallois.

Handicapé le dimanche par des problèmes de freins et un moteur en surchauffe, Elfyn Evans reconnaissait toutefois son erreur en toute honnêteté.

« J’ai fait une erreur », confiait-il au micro de wrc.com. « J’étais vraiment bien sur la première moitié, j’attaquais fort avant de perdre l’adhérence à l’arrière sur le final. »

« Je devais être très patient et cela me coûtait du temps. Et j’ai manqué de patience sur le pont. Je l’ai touché, j’ai perdu un peu de temps… Mais qui ne tente rien n’a rien. »

« J’ai suffisamment ralenti pour passer l’avant sur le pont, mais je ne suis pas parvenu à arrêter la glisse du train arrière, déjà engagé. »

Naturellement déçu, le pilote M-Sport tirait de nombreux positifs d’une épreuve dont il avait occupé la tête de vendredi matin à dimanche midi. Il remportait même sept spéciales en Amérique du Sud.

« Je n’avais jamais mené aussi longtemps et je ne pense pas avoir déjà été aussi performant auparavant. C’est une étape-clé de ma carrière et nous nous en servirons pour progresser en toute confiance. »

« Quelques erreurs ont émaillé le week-end et cela nous a coûté du temps ici et là. Même si elles n’étaient pas grosses, elles étaient présentes et elles doivent être éliminées pour atteindre le niveau des champions et remporter des rallyes. »