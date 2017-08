Et si Lawrence Stroll bouleversait en profondeur la grille l’an prochain ? On sait que le père de Lance ne manque pas d’argent à employer. Mécontent, semble-t-il, des performances de Williams et de sa progression en termes de développement, le milliardaire canadien serait intéressé par le rachat de Force India afin d’y placer son fils, selon Italiaracing.

Rappelons que Vijay Mallya, le propriétaire de Force India, n’est pas actuellement vendeur, mais est sous le coup d’une procédure d’extradition en Inde qui pose un point d’interrogation à son avenir.

« Avec un peu plus d’argent dans notre poche, nous pourrions franchir une autre étape et certainement nous battre de manière constante pour le top 3 » confie toutefois Mallya.

Une injection de capital plus qu’un simple rachat serait-elle alors plus probable ? Cependant, Lawrence ne voudrait racheter Force India que pour y placer son fils, ce qui suppose une participation importante dans l’écurie.

Dans le même temps, l’avenir financier de Williams serait alors menacé. Mais il ne s’agit pour le moment que de pures spéculations.