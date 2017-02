Esteban Ocon va débuter sa première saison complète en Formule 1 et sera dans la peau d’un titulaire chez Force India. Un grand changement pour lui, ajouté à celui apporté aux nouvelles monoplaces. Le Français se montre emballé par sa nouvelle VJM10.

"On ne peut pas rester calme face à une telle voiture, elle est terriblement agressive" appuie-t-il. "J’ai hâte de voir ses performances à Barcelone, ce sera très différent au niveau du style de pilotage. Avec l’adhérence, on pourra attaquer en courbe, la puissance sera différemment distribuée en sortie de virage et l’on pourra les aborder d’une manière nouvelle".

"Physiquement ce sera très dur, bien plus dur que les années précédentes. Ce n’était déjà pas simple avant, mais je pense que ce sera deux fois plus difficile cette saison".

Après une demi-saison aux côtés de Pascal Wehrlein, il va découvrir un nouvel équipier en la personne de Sergio Pérez : "Il est très expérimenté, ce qu’il a accompli dans cette équipe est impressionnant et il a tiré tout le monde vers le haut".

"J’aurai énormément à apprendre de lui, surtout lors des premiers essais. Ce sera très important pour moi de voir ce qu’il fait, comment il communique avec l’équipe et comment il cherche à progresser avec la voiture. Ce sera très intéressant, et j’espère être dans le rythme dès les premiers essais".

Ocon aura donc été le dernier pilote de l’équipe Manor puisque la petite structure a fermé ses portes à la fin de la saison dernière, faute de budget. Un événement triste pour celui qui aura fait ses premiers pas en F1 grâce à l’équipe.

"C’est très triste, ils m’ont donné une chance et il y a des personnes fantastiques là-bas. Ils travaillaient très dur pour obtenir de bons résultats. J’étais très triste après le Brésil, j’ai tout donné, j’ai pris des risques mais j’ai raté les points. C’est très triste qu’ils ne soient plus sur la grille car ils le méritent et j’espère que ces gens trouveront des emplois ailleurs en Formule 1".

Comme il a débuté sa carrière en Formule 1 à Spa l’an dernier, il doit encore découvrir le monde des Grands Prix sur la majorité des circuits du calendrier, dont Monaco. Il ne sous-estime pas la tâche que représentera la manche monégasque.

"C’était déjà très dur d’y dépasser avant, je pense que ce sera encore plus compliqué avec des voitures plus larges. Sur les circuits normaux, il y aura une meilleure traînée aérodynamique, donc le DRS donnera encore plus de vitesses. Je n’ai d’ailleurs pas compris pourquoi la course de Bakou n’avait pas été intéressante alors que celles de GP2 l’avaient été. Mais je pense que ce n’était qu’une question de malchance, elle le sera nettement plus cette année".

Tout en parlant de Monaco, le sujet dérive vers l’un de ses résidents, Nico Rosberg, dont l’annonce de la retraite a été une grande surprise : "Je pense qu’il manquera à la F1. C’est un grand pilote et une homme bien. Il m’a parlé et m’a donné des conseils, c’est dommage qu’il arrête mais je peux comprendre ce choix et je pense que nous devons tous le respecter".