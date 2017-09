Pour sa première saison complète au volant d’une F1, il n’avait participé qu’à une moitié l’an passé : Esteban Ocon n’en finit pas de recevoir les louanges des commentateurs qui lui prédisent un grand avenir, étant donné son âge relativement jeune pour le milieu (ce dernier fêtera ses 21 ans en septembre). Devenu plus jeune pilote français de l’histoire à avoir marqué un point en championnat du monde après sa dixième place lors de la première course de la saison en Australie, il a depuis fait preuve d’une régularité quasi-exemplaire en ayant terminé dans les points 12 fois sur 13, ne ratant le coche qu’à Monaco où il terminait pourtant pour la première fois devant son coéquipier chez Force India, Sergio Pérez.

Avec déjà 55 points au compteur, et avec encore sept Grands Prix à disputer, Esteban Ocon, actuel huitième du championnat, a déjà réussi sa saison mais a encore de beaux objectifs devant lui, et notamment celui de terminer la saison devant son coéquipier et meilleur ennemi, le Mexicain Perez, à 3 points devant lui. La lutte entre les deux hommes est âpre et a dépassé les limites lors du GP de Belgique, si bien que les deux hommes ont dû faire amende honorable et ont promis que leurs débordements allaient cesser. Outre cet objectif, si celui de remporter un Grand Prix paraît hors de portée face aux Ferrari et aux Mercedes, BetStars lui donnait par exemple une cote de 500 contre 1 pour gagner le GP d’Italie, un podium paraît alors accessible avec quelques circonstances favorables. La meilleure place d’Ocon reste pour l’instant sa cinquième place au Grand Prix d’Espagne. Alors, que donne cette première saison comparée à celles des plus grands pilotes français de Formule 1 ?

Alain Prost, le plus grand champion français de la discipline avec quatre titres était bien loin des fastes d’Ocon pour sa première saison. Au volant d’une McLaren-Ford, « Le Professeur » ne marquera que 5 points en 11 courses et terminera en 16ème position du classement général, avant d’être transféré chez Renault la saison d’après et de connaître ses premiers succès. Malgré un talent évident, Alain Prost aura été fortement limité par le potentiel très moyen de sa monoplace. Sa deuxième saison, au volant d’une voiture bien plus performante, confirmera cela avec 3 victoires et une 5ème place au général.

Jean Alesi est le plus expérimenté de tous les pilotes français, avec plus de 200 Grands Prix disputés, et bien qu’il ait souvent été raillé pour son manque de résultats, sa première saison avait été de plutôt bon augure, avec une deuxième place dès son premier GP de la saison, au volant d’une Tyrell. Mais avec 6 abandons au total, il ne terminera finalement que 9ème du classement général, avec 13 points. Bien sûr, à l’époque, il fallait terminer bien plus haut classé pour terminer dans les points.

Olivier Panis est toujours le dernier Français à avoir remporté un Grand Prix, c’était il y a 21 ans, sur le circuit de Monaco. Avant cela, Panis avait connu des débuts solides mais moyens. En 1994, au volant d’une Ligier, il termine 15 des 16 courses, n’abandonnant qu’en France, mais restera presque toujours hors des points, à l’exception d’un inattendu podium en Allemagne. Avec seulement 9 points inscrits, il se classera 11ème du général.

Romain Grosjean est toujours là, après avoir mis du temps à rejoindre la F1, à cause d’une première demi-saison ratée en 2009 avec Renault F1 Team. Sa première saison complète aura lieu 3 ans plus tard, avec Lotus F1 Team, et sera bien plus réussie. Avec pas moins de 3 podiums dans la saison, alors que plus aucun pilote français n’avait terminé dans le Top 3 depuis Alesi en 1998, il marque la saison par son talent, mais aussi par une sérieuse tendance à s’accrocher. Avec 8 abandons en 19 courses, Grosjean paye son manque de régularité par une 9ème place finale qui méritait mieux et 96 points inscrits. Il ne fera mieux qu’une seule fois depuis.

En résumé, en n’oubliant pas les différences entre les époques sur la distribution des points, seul Romain Grosjean peut se vanter d’une première saison plus réussie que celle d’Ocon jusqu’alors. Mais s’il continue de ne jamais abandonner et arrache un podium pour terminer devant Perez, il signera alors la meilleure première saison d’un pilote français en F1.