Esteban Ocon a réussi ses débuts avec Force India en rentrant trois fois dans les points en autant de course, même s’il ne s’agit que de la dernière place du top 10 à chaque fois.

Le Français a aidé au résultat parfait de son équipe puisque lui et Sergio Pérez sont rentrés dans les points à chaque occasion. Ocon se montre reconnaissant et met une partie de cette réussite sur la relation qu’il entretient avec le Mexicain, d’autant que ce dernier est très ouvert au partage d’informations.

"Nous avons une très bonne relation ensemble" a expliqué le jeune pilote. "Il n’y a aucun problème, nous parlons et rions ensemble. Il y a une bonne ambiance dans l’équipe et c’est aussi très important pour Force India afin que les deux monoplaces signent de belles performances. C’est une chose qu’ils veulent et je pense que l’on peut y arriver".

"Pérez est en F1 depuis six ans et connaît désormais le fonctionnement de l’ensemble des choses. Il a également une expérience de l’équipe. C’est un pilote complet et il est aussi solide en course qu’en qualifications, c’est donc un bon repère pour moi et je suis heureux d’être aussi proche de lui et de réussir à le défier par moments".

Grâce aux deux hommes, Force India pointe à la quatrième place du classement constructeurs, là où elle avait terminé l’exercice 2016, son meilleur résultat.