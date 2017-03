Esteban Ocon avait prévenu que du travail l’attendait au volant de la VJM10 et le Français n’a pas déçu avec 142 tours du circuit de Barcelone au menu. Un défi physique qu’il a relevé sans problème, ainsi que sa monoplace.

"Je suis très heureux de notre travail, faire plus de 140 tours sans problème est une grande réussite et nous a permis de limer le bitume" explique Ocon. "Nous avons fait des longs relais et quelques essais de performance qui étaient très intéressants. Nous avons travaillé autant sur le châssis que sur les pneus mais nous avons également fait quelques essais aérodynamiques et sur le moteur. Je vois que nous faisons des progrès par rapport à la semaine dernière, nous essayons des nouveautés à chaque fois que nous prenons la piste et nous allons dans la bonne direction".

Une journée productive qui a de quoi ravir l’ingénieur de piste en chef, Tom McCullough, qui se félicite que l’équipe ait "suivi le plan en entier. Nous avons couvert 142 tours et Esteban n’a pas fait une erreur. Nous avons appris énormément et cette journée nous aidera pour le reste de la semaine. Notre programme était varié, nous avons continué à travailler sur la cartographie de la voiture et nous avons encore évalué les nouveaux pneus".

"Cette journée a également représenté une bonne occasion de travailler avec Esteban sur les procédures d’un week-end de course. Il n’a plus qu’une journée dans la voiture avant Melbourne, il était donc indispensable qu’il tire le maximum parti de ce temps passé au volant. Chaque tour parcouru nous aide à progresser et la courbe d’apprentissage est raide avec ces nouvelles voitures. L’analyse des données récupérées la semaine dernière nous a mis dans la bonne direction et nous allons continuer dans celle-ci toute la semaine".