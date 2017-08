L’écurie Force India a commencé sa préparation du Grand Prix de Belgique et lors de cette première journée d’essais libres, c’est le Français Esteban Ocon qui a le mieux tiré son épingle du jeu.

"Ce fut une journée relativement satisfaisante durant laquelle j’ai beaucoup tourné, malgré le drapeau roue et la pluie," commente Esteban Ocon.

"Les sensations au volant de la voiture sont déjà bonnes, c’est donc prometteur pour demain. C’est un circuit très impressionnant au volant d’une monoplace de F1, mais comme je l’espérais, je passe l’Eau Rouge le pied au plancher."

La journée de Sergio Perez a été un peu moins satisfaisante.

"La séance de ce matin a été compromise à cause de quelques soucis techniques. Nous avons changé de nombreuses choses de la voiture et je n’ai donc pas beaucoup roulé. Cela s’est mieux passé cet après-midi et j’ai commencé à avoir de bonnes sensations au volant de la voiture. Nous savons dans quelle direction nous devons aller et c’est la plus important. Esteban a démontré que notre voiture est compétitive et nous devrions bien nous qualifier demain."