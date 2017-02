Il est l’un des deux grands perdants des chaises musicales de cet hiver, mais Esteban Gutierrez n’a pas envie de s’éloigner de la Formule 1 pour autant. Celui qui était pilote de réserve chez Ferrari il y a deux ans aimerait retrouver le même rôle dans une équipe en 2017, tout en ne gardant aucune rancœur au sujet de son ancienne équipe, Haas.

« Je ne les blâme pas, je ne blâme personne d’ailleurs car c’est moi qui était trop confiant » explique-t-il, avant de préciser qu’il était persuadé avoir une deuxième saison au sein de l’équipe américaine, et ne pas s’être inquiété d’une éventuelle rupture entre les deux parties.

« C’était le plan, j’étais trop confiant à ce sujet et ça a été mon erreur, de penser que tout était déjà fait ».

« Je me concentrais sur les résultats et j’étais confiant en l’équipe pour continuer à progresser de la manière prévue au départ. Au final, j’ai réalisé que cette confiance n’était pas réciproque et quand je l’ai réalisé, c’était déjà trop tard ».

Gutierrez a déjà fait part de son souhait de s’engager en Formule E mais ne s’y est assuré une place que pour la manche mexicaine. En parallèle de ce programme léger, il espère garder un pied en F1 dans le rôle de pilote essayeur et compte prospecter en ce sens.

« Je ne ferme jamais de porte, jamais. J’aime la Formule 1, ces quatre années ont été très compliquées mais j’ai énormément appris. Je ne me considère pas malchanceux, la Formule E représente un nouveau départ pour moi, une nouvelle chance, et j’ai en plus trouvé l’amour de ma vie » conclut celui qui vient de se marier.