L’équipe Campos n’avait pas encore annoncé le nom de son pilote pour 2017, après avoir testé plusieurs candidats potentiels suite au départ de John Filippi. Convaincue par le niveau d’Esteban Guerrieri lors de sa pige en Argentine l’an dernier, c’est ce dernier qu’elle a choisi pour un programme composé, pour le moment, de cinq week-ends de course. L’équipe travaille dur afin de trouver des sponsors pour boucler le budget des cinq autres meetings.

“Après mes débuts l’an dernier, je n’ai fait qu’espérer de pouvoir revenir en WTCC, et c’est génial d’y parvenir” déclare Guerrieri. “J’aime le niveau de compétition élevé, les voitures sont géniales à piloter et nous courons sur les meilleurs circuits du monde donc ce n’est que du bonheur. Je connais déjà les gars au sein de l’équipe, je sais de quoi ils sont capables, le potentiel est là et si nous l’exploitons nous pourrons faire de grandes choses.”

Comme Tom Chilton avec le BTCC, Guerrieri disputera en parallèle le championnat argentin de Super TC2000 avec Citroën : “Il n’y a pas de conflit au niveau du calendrier mais plusieurs week-ends consécutifs, il me faudra donc un agenda bien organisé et du repos en conséquence durant les longs vols. Le manque d’essais de pré-saison sera le plus difficile mais nous essaierons d’être au mieux préparés de manière à récupérer autant d’informations que possible.”

Campos Racing espère conserver ce pilote durant toute la saison, compte tenu de son niveau de performance et de sa capacité d’adaptation. De la même manière que Jose Maria Lopez en 2013, Guerrieri s’est directement positionné comme un candidat à la victoire au volant d’une Chevrolet qui n’était pourtant pas l’arme absolue.

“Nous sommes heureux d’avoir Esteban dans l’équipe. Notre rôle ces dernières années a été de faire progresser de jeunes pilotes. Nous n’avons pas lutté pour le titre depuis la saison 2011, lorsque Gabriele Tarquini, Tiago Monteiro et Jordi Gené roulaient pour nous, mais nous voulons montrer les capacités d’Esteban afin de trouver des sponsors pour la deuxième moitié de saison” a déclaré Ruben Espin, directeur de l’équipe.