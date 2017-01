Les essais privés en cours de saison ont enfin été confirmés par la FIA et, surprise, ce n’est plus Silverstone qui a été retenu par les équipes pour les essais de l’été mais le Hungaroring.

Comme prévu, les essais prévus à Barcelone après le Grand Prix d’Espagne ont bien été remplacés par des essais à Sakhir, les 18 et 19 avril, après le Grand Prix de Bahreïn. Ces essais permettront à Pirelli de tester ses pneus larges sous une forte chaleur en avril, un mois plus tôt que ne l’auraient permis des tests à Barcelone (et sans garantie de chaleur).

Pour le 2e test, il n’est donc plus question de rouler après le Grand Prix de Grande-Bretagne mais après le Grand Prix de Hongrie, les 1er et 2 août. Voilà qui retardera de quelques jours les vacances des acteurs de la Formule 1 puisque l’épreuve du Hungaroring est celle qui marquait le début de la pause estivale.

Là encore, ces essais sous la chaleur hongroise devrait permettre à Pirelli de progresser davantage.

La FIA a par ailleurs confirmé que les équipes disposeraient de deux jours d’essais privés après la fin de la saison, à Yas Marina. A Abu Dhabi, les équipes pourront ainsi tester les prototypes des pneus prévus pour 2018.

Rappelons que ces pneus 2018 seront eux développés par Pirelli lors de 25 jours d’essais privés à part, lors desquels toutes les équipes sont conviées. Huit des 10 équipes (Manor étant pour l’instant en mode "survie") ont déjà fait savoir qu’elles aideraient Pirelli. Manquent à l’appel Sauber et Toro Rosso pour le moment.

Pirelli commencera ses essais 2017 les 9 et 10 février à Fiorano, avec des tests spécifiques sur les pneus pluie.