C’est le grand jour pour Robert Kubica ! Cette fois, ça y’est, après avoir réussi le test d’extraction hier, le Polonais est de retour au volant d’une F1 actuelle, la Renault. Il est l’attraction principale de cette deuxième et dernière journée d’essais privés à Budapest.

Outre Robert Kubica, de nombreux jeunes pilotes roulent aujourd’hui : George Russell reprend le volant après avoir déjà effectué 119 tours ; de même, chez Force India, Lucas Auer et Nikita Mazepin sont de nouveau mobilisés ; Luca Ghiotto est dans la Williams, Lando Norris dans la McLaren, et Santino Ferrucci dans la Haas. Malgré la rupture de l’accord Sauber-Honda, Nobuharu Matsushita est dans la monoplace suisse. Enfin, Pierre Gasly est dans la Red Bull.

Les seuls titulaires habituels à prendre le volant sont Sebastian Vettel et Kimi Räikkönen pour Ferrari et Daniil Kvyat et Carlos Sainz pour Toro Rosso (avec une voiture par écurie).

Pour un jour d’essais privés, il y a beaucoup de monde dans les tribunes, avec notamment un groupe impressionnant de fans polonais venus spécialement pour Kubica. Le Polonais ne met pas longtemps à sortir des stands, et il doit d’abord éviter les nombreux photographes qui jouxtent le garage Renault.

C’est désormais officiel, Robert Kubica est de retour au volant d’une F1 2017 ! Il ne s’agit pas que d’un coup marketing, loin de là : Renault souligne que Robert Kubica est là pour faire des tests aérodynamiques importants pour l’écurie. Pour le moment, il s’agit de tours d’installation. A noter que Kubica porte le numéro 46, soit le même que Sergey Sirotkin (et Valentino Rossi, mais c’est une autre histoire).

On en oublierait presque les autres pilotes, et pourtant Sebastian Vettel se rappelle à notre souvenir en signant un premier 1:19.328 (rappelons que le meilleur temps d’hier avait été signé par une Ferrari, un 1:17.746 par le jeune Charles Leclerc). Vettel signe ensuite un 1:17.498 puis un 1:17.124 et bat donc le Monégasque.

Bonne nouvelle dans le clan autrichien : Red Bull et Toro Rosso n’ont cette fois-ci pas de problème de fiabilité. Pierre Gasly et Carlos Sainz enchaînent les tours plus sereinement. A 10h15, l’Espagnol est même celui qui a le plus roulé (23 tours).

Chez Mercedes, les premiers tours de George Russell ont été effectués avec le fameux halo qui sera obligatoire l’an prochain pour toutes les écuries. Le jeune pilote a passé une petite heure avec ce dispositif.

Chez Williams, le jeune Luca Ghiotto se fait une petite frayeur en partant en tête-à-queue au virage 5, mais sans conséquence. Plus tard, Matsushita frôlera aussi les murs.

A 9h50, pour son 8e tour, Robert Kubica signe son premier chrono, en 1:22.701. Il n’a pas encore véritablement attaqué. Vingt minutes plus tard, le Polonais en est déjà à 12 tours accomplis et a amélioré sa marque en 1:22.130. Et à 10h23, de retour en piste, il ne tarde pas à signer un 1:20.418 ! Il gagne en confiance, indéniablement. C’est à un dixième du temps le plus rapide de la veille de Latifi sur la Renault, soit 1:20.302. En qualifications, pour rappel, samedi dernier, Hülkenberg avait évolué en 1:17.468 (Q3) et Palmer en 1:18.415 (Q2)

C’est seulement à 11h que Matsushita et Auer bouclent leurs premiers temps chronos, et c’est encore loin de la marque de Vettel. Chez McLaren, Lando Norris se montre constant et rapide (2e temps chrono). Ferrucci est censé attaquer avec Haas mais il n’occupe encore que l’avant-dernière place, devant le Japonais de Sauber.

Pendant ce temps, Robert Kubica a continué d’améliorer. A 11h10, après un relais de onze tours, il a passé 30 fois la ligne d’arrivée (soit presque la moitié d’une distance de course) et a déjà battu le temps de Latifi de la veille en signant un 1:20.255 ! Il améliore deux fois dans la foulée (1:19.972 puis 1:19.681), en supertendres. Il est 5e du classement, derrière Auer et devant Sainz. Mais bien sûr, on ne sait pas si les quantités d’essence et les réglages sont comparables avec Latifi.

A midi, Ferrari a complété son programme avec Sebastian Vettel et c’est au tour de Kimi Räikkönen de prendre le relais. Le Finlandais vient immédiatement signer le deuxième meilleur temps devant Lando Norris, ce dernier le récupérant à quelques minutes de la fin de la séance matinale. Carlos Sainz signe aussi une belle progression en prenant la 4e place du classement provisoire.

A 13h, Vettel est donc en tête devant Norris et Raikkonen. Suivent Sainz, Auer et Russell Kubica est lui 7e et a bouclé pas moins de 11 relais et plus de 70 tours. Soit plus que la distance d’un Grand Prix : déjà impressionnant...

La séance reprendra à 14h et se conclura à 18h. Kvyat doit normalement prendre la place Sainz et Mazepin celle d’Auer.

Les temps à la pause à 13h :