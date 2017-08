Pour cet après-midi, outre bien sûr Robert Kubica, de nombreux jeunes pilotes vont rouler : George Russell reprend le volant après avoir déjà effectué 119 tours ; de même, chez Force India, Lucas Auer et Nikita Mazepin sont de nouveau mobilisés ; Luca Ghiotto est dans la Williams, Lando Norris dans la McLaren, et Santino Ferrucci dans la Haas. Malgré la rupture de l’accord Sauber-Honda, Nobuharu Matsushita est dans la monoplace suisse. Enfin, Pierre Gasly est dans la Red Bull.

Les seuls titulaires habituels à prendre le volant sont Kimi Räikkönen pour Ferrari et Daniil Kvyat et Carlos Sainz pour Toro Rosso (avec une voiture par écurie).

Après la pause déjeuner, Robert Kubica, qui avait déjà beaucoup roulé le matin, ne s’arrête pas et franchit rapidement le cap symbolique des 100 tours ! La barre est aussi franchie peu après par Luca Ghiotto.

L’après-midi démarre doucement, alors que les températures de piste montent de plus en plus (52.5 degrés).

Du côté de McLaren, Lando Norris continue d’être rapide – il monte en 1:17.682, soit un temps plus rapide que la veille en ultra-tendres.

Chez Sauber, Matsushita consacre un peu de temps aux arrêts aux stands. L’heure est à l’entraînement pour les mécaniciens de l’écurie suisse.

En supertendres, sans que l’on puisse connaître son niveau d’essence, Kubica poursuit ses relais avec la Renault et continue d’améliorer ses temps. Il passe ensuite aux ultra-tendres et comme attendu, améliore sa marque en 1:18.572. En qualifications, pour rappel, samedi dernier, Hülkenberg avait évolué en 1:17.468 (Q3) et Palmer en 1:18.415 (Q2). Mais le temps de Palmer avait été réalisé en super-tendres. Et encore une fois, peut-on vraiment comparer les réglages du Polonais et du Britannique ?

Il n’en reste pas moins que Robert Kubica ne déçoit pas, tout au contraire ! Dans les tribunes, les supporteurs polonais redoublent de chants enthousiastes si bien que Honda parle d’une ambiance digne d’un stade de foot.

Le pilote Renault est celui qui tourne le plus en ce début d’après-midi. A 17 heures, il a déjà 134 tours au compteur, soit quasiment deux Grands Prix ! Au niveau des temps de référence, le 1:17:124 réalisé le matin par Sebastian Vettel reste toujours d’actualité. Kimi Räikkönen est le 2e de la journée. Va-t-on assister à un nouveau doublé Ferrari ?

Discret, Pierre Gasly ne vise pas la performance avec Red Bull mais enchaîne les tours (92 à 17h). Ferrucci et Matsushita, les deux derniers du classement, ont aussi dépassé les 100 tours.

C’est seulement à 17h32 que le premier drapeau rouge de la journée est brandi. Le malheureux est Daniil Kvyat. Toro Rosso dit ne pas en connaître encore la raison.

Quelques minutes plus tard, alors que nous ne sommes qu’à 20 minutes de la fin de la journée, un nouveau drapeau rouge, cette fois-ci en raison de débris présents sur la piste. Mais le drapeau vert est agité à 17h45. Mercedes profite de ces derniers instants pour réinstaller le halo sur la monoplace de George Russell.

Kubica a d’ailleurs atteint la barre des 140 tours, soit deux distances de course.

Mais la plupart des pilotes ont à peine eu le temps de revenir en piste. Russell cause un dernier drapeau rouge, ce qui met un terme à cette journée d’essais. Mercedes évoque un problème de pression d’huile.

C’est Sebastian Vettel qui a signé le meilleur temps de la journée en supertendres. Lando Norris suit à deux dixièmes, avec un temps réalisé en ultra tendres.

L’attraction de la journée fut bien sûr Robert Kubica, qui a impressionné pour son grand retour. Avec 142 boucles au compteur (seul Ghiotto pour Williams a plus tourné), aucune faute commise, une constance à toute épreuve et un solide 4e temps au final (en ultra-tendres), le Polonais, véritable métronome, a-t-il gagné le droit de retenter une expérience en F1 cette année, que ce soit en essais libres ou… en course ? Quoi qu’il soit, une chose est sûre : il est tout à fait apte à tenir la distance d’une course, et même de deux.

Les temps de la journée :