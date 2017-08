Le monde de la F1 est toujours présent dans le paddock de Budapest pour le premier des deux jours d’essais privés suivant le Grand Prix. Il fait très chaud à Budapest (plus de 34 degrés dans l’air), ce qui va mettre à l’épreuve la température des freins des écuries !

Pour aujourd’hui, Mercedes fait rouler George Russell et Valtteri Bottas, mais pour le compte des tests Pirelli. Parmi les titulaires habituels au volant, Lance Stroll remplace Felipe Massa, malade, chez Williams ; Stoffel Vandoorne, après avoir marqué son premier point de la saison dimanche, essaiera de renouer avec ses bonnes sensations.

Mais comme de coutume (et comme l’impose le règlement), on trouve aussi beaucoup de jeunes. Outre George Russell, le très en vue Charles Leclerc a le privilège de conduire la Ferrari ; Lucas Auer et Nikita Mazepin se partagent la Force India ; Sean Gelael est dans la Toro Rosso ; Santino Ferrucci pilote pour Haas ; Gustav Malja conduit pour Sauber. Enfin, Nicholas Latifi est dans la Renault, mais de nombreux yeux sont déjà braqués sur Robert Kubica, que tout le monde observera avec plaisir et avec attention demain !

Il y a d’ailleurs une bonne nouvelle qui est tombée pour Kubica, qui suit les essais du jour depuis le garage : son test d’extraction du cockpit en moins de 5 secondes a été réussi et validé hier par la FIA.

A 9h00 du matin, la piste est ouverte. Pendant le premier quart d’heure, aucun chrono n’est établi, les équipes se contentent de faire des tours d’installation. Avec sa Mercedes et ses pneus Pirelli de test, Valtteri Bottas établit la première marque en 1:21.407.

Lance Stroll se montre plutôt rapide en 1:19.949, tandis que Charles Leclerc n’est pas non plus en reste avec un 1:21.167. Mais c’est Valtteri Bottas qui creuse encore son avance en tête avec un 1:19.893 signé au bout d’une heure et vingt minutes d’essais.

Le premier drapeau rouge de la session est causé par la Toro Rosso de Sean Galael. « Stop the car » lui ordonne-t-on à la radio. La nature du problème n’est pas divulguée.

Une fois le drapeau vert brandi, Stoffel Vandoorne accélère le rythme jusqu’à signer un 1:19.040. Valtteri Bottas améliore son temps mais reste à trois dixièmes de la McLaren. A 11h10, le Belge améliore encore en 1:18.878s. Mais les chronos ne sont pas forcément significatifs aujourd’hui.

Au bout de deux heures et demie de séance, il est à noter que Max Verstappen n’a réalisé que des tours d’installation, sans le moindre tour chrono. Red Bull signale finalement un problème moteur sur sa voiture. Heureusement, peu après midi, Red Bull relance enfin Max Verstappen en piste.

Toujours dans le clan autrichien, Toro Rosso, après avoir causé un drapeau rouge, travaille encore sur la monoplace rouge et bleue dans le garage.

Charles Leclerc se fait une petite frayeur vers midi en partant en léger tête-à-queue. Mais le Monégasque a pris le temps le plus rapide en piste sur sa Ferrari avec un 1:18.463. Un temps amélioré par Stoffel Vandoorne et sa McLaren Honda après midi et demi : 1:18.370.

La joie sera de courte durée pour le Belge qui tombe en panne en piste 10 minutes après et provoque un nouveau drapeau rouge. La séance est relancée pour 5 minutes, juste le temps pour Toro Rosso de renvoyer Gelael en piste et vérifier que tout fonctionne bien.

Les essais reprendront de 14h à 18h.

Les temps à la pause de 13h :