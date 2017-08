Les essais se sont poursuivis cette après-midi sous la chaleur du Hungaroring.

Rappelons que nous avions en piste aujourd’hui, George Russell et Valtteri Bottas chez Mercedes, le Finlandais roulant exclusivement pour le compte de Pirelli. Parmi les titulaires habituels au volant, Lance Stroll et Stoffel Vandoorne étaient là.

Chez les jeunes, outre George Russell, le très en vue Charles Leclerc a eu le privilège de conduire la Ferrari ; Lucas Auer a pris le relais de Nikita Mazepin chez Force India dans l’après-midi ; Sean Gelael était dans la Toro Rosso ; Santino Ferrucci chez Haas ; Gustav Malja chez Sauber et Nicholas Latifi chez Renault.

A la reprise, à 14, Bottas et Gelael ont été les premiers en piste alors que Lucas Auer a attendu 14h10 pour ses premiers tours de roue en F1. Le neveu de Gerhard Berger est particulièrement surveillé.

Chez Mercedes, il y a de nouveau une panne radio. La fibre optique semble toujours récalcitrante mais cela ne perturbe pas les tours de roue de Bottas et Russell. Le Finlandais est le premier à améliorer son temps de la matinée, en 1:18.477, à 15h.

Auer signe son premier chrono après une heure d’essais en 1:29.630. Il améliore ensuite rapidement en 1:23.208 puis 1:22.433.

Williams est très occupée de son côté à tester des pièces expérimentales pour la fin de la saison et pour 2018. Stroll enchaine donc les tours comme Bottas, qui dépasse la barre des 100 tours juste avant 15h30, au moment où Leclerc reprend enfin ses essais pour Ferrari.

A 16h, Auer descend son chrono en 1:21.448 et passe devant la Haas de Ferrucci. Il est très régulier derrière le volant de sa Force India. Les chronos de la matinée de Stoffel Vandoorne et Charles Leclerc n’ont pas encore été menacés.

1 16h30, Auer tourne maintenant en 1:20.906, ce qui lui permet de passer Max Verstappen et de prendre la 8e place. Il améliorera encore par la suite en 1:20.713 puis 1:20.563 en fin de séance.

Russell chausse les Super Tendres avant la dernière heure et commence à descendre ses chronos avec la W08 : 1:19.649 puis 1:19.231.

De son côté, Vandoorne lâche à nouveau les "chevaux" de son moteur Honda et chausse les Super Tendres à 17h20 et améliore son meilleur temps en 1:17.896 puis 1:17.844 et enfin 1:17.834. Belle série pour le Belge de McLaren.

Bottas arrête sa journée avec 155 tours au compteur. Et c’est Charles Leclerc qui crée la surprise avec le meilleur temps dans les 2 dernières minutes, en 1:17.746, avec les pneus tendres toutefois.

Les essais reprendront demain pour une 2e et dernière journée.

Les temps de la journée