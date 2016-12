Cette dernière journée d’essais a débuté avec des conditions plus fraîches sur les deux autres jours. King est d’abord le plus rapide avant que le premier drapeau rouge de la journée n’interrompe la séance : Sergio Sette Camara a touché les barrières au virage 19. Plus tard, à mi-séance, c’est un problème technique sur la Rapax de Cecotto Jr qui entraîne une nouvelle interruption de la séance. Au feu vert, King améliore son propre chrono et est le premier pilote de la journée à passer sous la minute 50.

Le reste de cette première session de la journée se déroule sans encombre et le temps de King n’est pas battu : le Britannique termine donc en tête devant Delétraz, Cecotto Jr et Gustav Malja. Oliver Rowland se classe cinquième devant Artem Markelov, Antonio Fuoco, Sette Camara, Egor Orudzhev et Philo Paz Armand.

La session de l’après-midi démarre une nouvelle fois au moment où la nuit fait son apparition, et elle est rapidement arrêtée par un drapeau rouge à cause de débris sur la piste. A la reprise, Gelael est d’abord le plus rapide, avant d’être battu par Markelov, qui roule toujours pour Russian Time. Au bout d’une heure d’essais, Rowland prend le commandement en 1:49.216, vite battu par son coéquipier du jour Latifi... pour un centième !

Un nouveau drapeau rouge est brandi pour - encore une fois - des débris sur la piste : ce sera le dernier drapeau rouge de la journée, et le dernier de ces trois jours d’essais. Latifi profite des derniers instants pour passer sous a minute 49 : son tour en 1.48.929 est le plus rapide de ces trois jours d’essais, un dixième devant Albon hier. Derrière le Canadien de DAMS, on retrouve le très expérimenté Cecotto Jr, puis les Britanniques King et Rowland. Markelov les suit, devant les deux débutants de chez PREMA, Fuoco et Leclerc. Gelael est huitième devant Albon et Illott. Nyck De Vries termine onzième.

Matin :

Pos Pilote Equipe Temps Trs 1. Jordan King MP Motorsport 1:49.880 30 2. Louis Delétraz Racing Engineering 1:50.403 32 3. Johnny Cecotto Rapax 1:50.543 15 4. Gustav Malja Racing Engineering 1:50.547 33 5. Oliver Rowland DAMS 1:50.618 24 6. Artem Markelov RUSSIAN TIME 1:50.737 21 7. Antonio Fuoco PREMA Racing 1:50.783 24 8. Sergio Sette Camara Carlin 1:50.960 24 9. Egor Orudzhev Pertamina Campos Racing 1:51.028 25 10. Philo Paz Armand Trident 1:51.045 26 11. Nyck De Vries Rapax 1:51.256 27 12. Daniel Juncadella Pertamina Campos Racing 1:51.479 29 13. Chris Höher RUSSIAN TIME 1:51.762 27 14. Nabil Jeffri Trident 1:52.245 23 15. Sean Gelael Arden International 1:52.443 37 16. Mahaveer Raghunathan MP Motorsport 1:52.575 27 17. Charles Leclerc PREMA Racing 1:52.598 29 18. Luca Ghiotto Arden International 1:52.694 27 19. Callum Ilott ART Grand Prix 1:52.806 33 20. Nicholas Latifi DAMS 1:52.841 31 21. Alexander Albon ART Grand Prix 1:52.866 37

Après-midi :