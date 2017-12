Dernier jour ce samedi des premiers essais hivernaux de F2 pour préparer la saison prochaine et c’est toujours sous le soleil que cette journée a commencé, mais avec du vent. Dans la session du matin, Maini a signé le premier chrono compétitif au bout de sept minutes, puis a été rapidement battu par Rowland et Zhou... avant de reprendre la première place environ trente minutes plus tard. Comme les deux jours précédents, cette première séance de la journée a été consacrée aux simulations de course et rien d’autre de notable n’est à signaler, même si Nato et Fuoco se sont approchés du chrono de l’Indien à trois quarts d’heure de la fin, sans réussir à le battre.

La session du soir a été plus intéressante concernant les chronos compétitifs, les équipes utilisant leurs derniers pneus disponibles à bon escient. La première partie de la séance a été très agitée avec Latifi, Albon, Nato, De Vries et Delétraz aux avant-postes. Un drapeau rouge a brièvement retardé les essais de chacun, quand Pulcini est sorti de la piste au virage 3.

A la mi-séance, Albon a pris le meilleur temps et comme les autres pilotes avaient déjà bien usé leurs pneus, personne n’a pu le mettre en danger et le reste de la session a été plutôt calme. Albon termine donc cette dernière journée en tête, devant Nato, De Vries, Aitken, Delétraz et Latifi. Maini, Ghiotto, Makino et Rowland concluent ce top 10.

Les prochains essais hivernaux de F2 auront lieu du 6 au 8 mars 2018 au Castellet.