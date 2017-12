La session du matin a commencé sous le soleil et dans de chaudes conditions, avec les équipes réalisant le même travail qu’hier à ce moment-là : se concentrer sur les longs relais et leur rythme en course. Du coup, il n’y a pas vraiment eu de lutte pour s’emparer du meilleur temps. Albon avait pris la première position après une heure d’essais et Latifi et Makino l’en ont brièvement délogé avant qu’Albon ne reprenne sa place en haut de la feuille des temps.

Finalement, à quinze minutes du drapeau à damiers, c’est Delétraz - l’homme le plus rapide en piste la veille - qui s’est adjugé le meilleur chrono de la matinée. Pendant ce temps, un message nous informait que tous les tours réalisés par Maini étaient annulés car sa voiture avait été contrôlée en-dessous du poids limite règlementaire.

Pour la session du soir, les pilotes ont été moins prompts à sortir des stands. Ce n’est qu’après quinze minutes dans la séance que Latifi a été le premier pilote à passer sous la barre de la minute 50 au tour. Delétraz, Rowland et Albon ont tour à tour pris le meilleur chrono, jusqu’à ce que Maini - qui sort de deux saisons en GP3 - ne leur passe devant. A l’inverse du matin, le jeune indien a conservé son meilleur temps et signe donc le meilleur chrono de la journée.

Delétraz, Albon et De Vries suivent Maini de très près, ils se tiennent en un peu plus d’un dixième. En cinquième position, on retrouve Lando Norris qui devance de peu Ferrucci. Aitken est septième tandis que Latifi, Makino et Rowland concluent le top 10.

Demain se tiendra la dernière journée des essais d’après-saison de F2 sur le circuit de Yas Marina.