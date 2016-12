C’est à 11h45 heure locale que la deuxième journée d’essais a débuté, avec tous les pilotes en pneus mediums. De nouveaux pilotes étaient présents : Callum Ilott chez ART, Daniel Juncadella chez Campos ou encore Nyck de Vries chez Rapax. D’autres pilotes ont eux changé d’équipe : on peut ainsi citer King chez MP Motorsport et Ghiotto chez Arden. A peine la session démarrée, elle a dû être rapidement interrompue à cause de la PREMA de Fuoco arrêté dans la ligne droite. Rowland est ensuite le premier à signer un temps de référence, battu de peu par Marciello.

Un deuxième drapeau rouge est agité, encore à cause d’une PREMA, mais cette fois c’est celle de Charles Leclerc qui est stoppée au virage 3. Au feu vert, Rowland reprend la première position en 1.49.675. Jamais deux sans trois : le dernier drapeau rouge de la matinée est causé par Juncadella, arrêté au virage 11. Rowland termine donc la matinée en tête devant Marcillo, Cecotto Jr, King et Albon, premier rookie.

Comme hier, c’est au soleil couchant que démarre la deuxième session : King signe le premier meilleur temps, battu ensuite par Cecotto Jr, puis par Charles Leclerc. Le Monégasque signe un temps de 1.49.288 et devance alors Marciello, le leader d’hier. Mais alors qu’il reste une heure avant le drapeau à damiers, King reprend la première place en 1.49.152. Le Britannique n’améliorera plus, mais Alex Albon - en tant que vice-champion en titre de GP3 - décide de montrer le bout de son nez et il réalise le meilleur temps de ces essais jusqu’ici : 1.49.062.

Un nouveau drapeau rouge est brandi quand Mahaveer Raghunathan arrête sa Carlin au virage 7, mais aussitôt le drapeau vert agité, la session est une nouvelle fois interrompue : cette fois, c’est Fuoco qui est sorti au virage 20. Albon reste en tête et signe le meilleur temps de la journée, seulement 24 millièmes devant Marciello. Les arrivants du GP3 sont à l’honneur puisque Leclerc termine la journée à la troisième place, 6 petits millièmes derrière Marciello. King et Cecotto Jr suivent juste après. Il y a ensuite un écart de deux dixièmes avant de trouver trois pilotes en quelques millièmes aux 6è, 7è et 8è places : il s’agit de Delétraz, Rowland et Latifi. Fuoco finit neuvième 12 millièmes devant De Vries.

Matin :

Pos Pilote Equipe Temps Trs 1. Oliver Rowland DAMS 1:49.675 32 2. Raffaele Marciello Trident 1:49.712 27 3. Johnny Cecotto Rapax 1:49.959 19 4. Jordan King MP Motorsport 1:50.077 15 5. Alexander Albon ART Grand Prix 1:50.540 31 6. Luca Ghiotto Arden International 1:50.569 25 7. Sergio Sette Camara MP Motorsport 1:50.845 28 8. Louis Delétraz Racing Engineering 1:50.960 31 9. Nyck De Vries Rapax 1:50.989 24 10. Philo Paz Armand Trident 1:51.020 20 11. Gustav Malja Racing Engineering 1:51.078 23 12. Callum Ilott ART Grand Prix 1:51.631 26 13. Egor Orudzhev Pertamina Campos Racing 1:51.808 26 14. Mahaveer Raghunathan Carlin 1:52.012 28 15. Artem Markelov RUSSIAN TIME 1:52.172 33 16. Felix Serralles Carlin 1:52.203 11 17. Daniel Juncadella Pertamina Campos Racing 1:52.458 16 18. Chris Höher RUSSIAN TIME 1:52.634 25 19. Sean Gelael Arden International 1:52.701 27 20. Antonio Fuoco PREMA Racing 1:52.821 35 21. Charles Leclerc PREMA Racing 1:53.000 38 22. Nicholas Latifi DAMS 1:53.052 47

Après-midi :