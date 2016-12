Ce mercredi se déroulait la première journée d’essais d’après saison, sur le circuit où se sont courues les deux courses le week-end dernier, à savoir Yas Marina. L’occasion pour certains pilotes de tester avec une nouvelle équipe - comme Giovinazzi qui roulait pour Arden, Rowland chez DAMS ou King chez Russian Time - et pour d’autres de découvrir cette catégorie (Fuoco, Leclerc, Albon...).

Raffaele Marciello testait quant à lui pour Trident, équipe avec laquelle il avait disputé la saison 2015 de GP2, et il a réalisé le meilleur chrono lors de la session du soir. Le matin, tout avait commencé peu avant midi, sous de chaudes températures. Le nouveau champion de GP3, Charles Leclerc, a été le premier à prendre la piste avec sa PREMA, vite suivi du reste du peloton.

Luca Ghiotto roulait aujourd’hui pour Rapax et il est à l’origine du premier drapeau rouge de la journée, quand il a été contraint d’arrêter sa voiture au virage 21. Le premier à passer sous la barre des 2 minutes est Charles Leclerc, en 1.51.603, mais son ex-coéquipier - et vice-champion - Alexander Albon est ensuite plus rapide en 1.51.347, sur ART. Un autre drapeau rouge intervient alors : Salvatore De Plano, débutant, part en tête à queue et est arrêté au virage 20.

Au drapeau vert, le désormais expérimenté Matsushita prend la tête des opérations en 1.49.483, devant Marciello et Markelov. Il ne reste plus qu’une heure d’essais pour cette première session, et un nouveau drapeau rouge est brandi : De Plano est encore parti en tête à queue, au virage 17 cette fois.

La session du soir a débuté alors que le soleil se couchait : si Rowland a été le premier à prendre la piste, c’est son compatriote King qui décroche le premier chrono de référence, en 1.51.292. Marciello le déloge de la première place en tournant en 1.49.840, avant d’améliorer son propre temps de 135 millièmes.

Au bout de 30 minutes, Matsushita améliore son chrono du matin, en 1.49.307 et prend le meilleur temps. Leclerc est convaincant et se rapproche du Japonais. Après une heure d’essais, c’est Marciello qui revient à la première place, étant le premier de la journée à passer sous la minute 49 : 1.48.937, son chrono ne sera plus battu.

A mi-session, le premier drapeau rouge de cette session est agité : Gelael - qui roule aujourd’hui pour Arden - est arrêté au virage 19. A peine la session relancée, Fuoco et Serralles se touchent et le drapeau rouge est ressorti. Une fois la voie des stands ouverte de nouveau, Matsushita améliore et prend la deuxième position, tandis que Rowland grimpe au troisième rang. Dans les toutes dernières minutes, Markelov arrête sa Russian Time au virage 5 : la session est arrêtée au drapeau rouge et n’est plus relancée.

Marciello signe donc le meilleur chrono de la journée, devant Matsushita, Rowland, Latifi et Cecotto Jr. Sixième, Charles Leclerc est le premier débutant, il devance King, Markelov, Ghiotto et Gelael.

Matin :

Pos Pilote Equipe Temps Trs 1. Nobuharu Matsushita ART Grand Prix 1:49.483 23 2. Raffaele Marciello Trident 1:49.767 7 3. Artem Markelov RUSSIAN TIME 1:49.892 19 4. Jordan King RUSSIAN TIME 1:50.272 18 5. Johnny Cecotto Rapax 1:50.411 12 6. Oliver Rowland DAMS 1:50.550 11 7. Luca Ghiotto Rapax 1:50.593 16 8. Sean Gelael Arden International 1:50.594 14 9. Nicholas Latifi DAMS 1:50.635 9 10. Gustav Malja Racing Engineering 1:50.763 18 11. Louis Delétraz Racing Engineering 1:50.922 21 12. Antonio Fuoco PREMA Racing 1:50.940 31 13. Alex Palou Pertamina Campos Racing 1:50.942 20 14. Charles Leclerc PREMA Racing 1:50.958 30 15. Antonio Giovinazzi Arden International 1:51.033 18 16. Egor Orudzhev Pertamina Campos Racing 1:51.050 25 17. Philo Paz Armand Trident 1:51.269 23 18. Alexander Albon ART Grand Prix 1:51.277 27 19. Sergio Sette Camara MP Motorsport 1:51.509 23 20. Mahaveer Raghunathan Carlin 1:54.075 26 21. Felix Serralles Carlin 1:54.249 8 22. Salvatore De Plano MP Motorsport 1:58.844 23

Après-midi :